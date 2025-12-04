Bursa'da feci kaza : 1 ölü 1 yaralı

Kaza, 17.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi. Yokuş aşağı inmekte olan sürücü Muhammed Şiğva(21) yönetimindeki 16 BEZ 577 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücü Uğur D.(38) yönetimindeki 16 BUY 603 plakalı otomobil ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu Recep Koray S.(14) ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Muhammed Şiğva yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza da motosiklet sürücüsü ile yolcunun Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde eğitim gören öğrenciler olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.