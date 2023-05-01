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Tuzla'da tersane bölgesinde bakımda olan bir gemi çalışmalar sırasında alev aldı

Tuzla'da tersane bölgesinde bakımda olan bir gemi çalışmalar sırasında alev aldı
01.05.2023 11:41

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Tuzla'da tersanede tadilatta olan bir gemide çalışmalar sırasında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 09.30 Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi'nde bir tersanede bakımda olan gemide çıktı. Kaynak çalışmaları sırasında çıktığı öğrenilen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gemiden yükselen dumanlar metrelerce uzaktan görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gemide hasar oluştu.

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