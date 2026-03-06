CANLI YAYIN
Yaşam Videoları
Tuvalette kadınların görüntülerini gizlice çeken şüpheli tutuklandı
Tuvalette kadınların görüntülerini gizlice çeken şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 09:28
Hatay'ın İskenderun ilçesinde akaryakıt istasyonunun tuvaletinde 15 kadının gizlice fotoğraf ve videosunu çektiği iddiasıyla gözaltına alınan S.K., tutuklandı.
