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Türkiye'nin önemli tahıl ambarlarından Edirne’de buğday hasadı başladı

Türkiye'nin önemli tahıl ambarlarından Edirne’de buğday hasadı başladı
27.06.2023 11:51

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Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de buğday hasadı yağışların ardından başladı. Yaklaşık 1 milyon 300 bin dekar buğday ekili arazisi, biçerdöverlerle hasat ediliyor. Verimin iyi olduğunu söyleyen Karakasım köyü sakinlerinden üretici Naim Buğday, "Verim genel olarak iyi. Dönüme 400-600 kilogram olan da vardır bilemiyoruz. Biz şu anda 400 ve 500 arası verim aldık. Fiyatları devlet verdi. Daha dışarıya mal gitmedi, borsaya mal daha gitmemiştir. Herkese bol ürünler derim bol kazançlar Allah’ım almayı nasip etsin" dedi.

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