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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 12:09 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 12:19

Tunceli merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, ‘’Yapılan çalışmalar doğrultusunda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Tunceli merkezli yürütülen ve diğer illerimizde de eşzamanlı düzenlenen Şehit Savcı Murat Uzun operasyonları neticesinde Tunceli’de 10, Elazığ’da 1, İstanbul’da 3 olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanmıştır. Terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine geçit vermeyeceğiz’’ denildi.

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