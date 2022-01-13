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Trafikte bu kadar da olmaz dedirten görüntüler

Trafikte bu kadar da olmaz dedirten görüntüler
13.01.2022 10:52

OTOMATİK OYNAT

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Gaziantep'te trafikte seyir halinde olan bir aracın penceresinden uzatılan iple çekilmeye çalışılan motosiklet, çok mesafe kat edemeden devrildi. Trafikte başka bir aracın ön kamerası tarafından da kaydedilen o anlar hem güldürdü hem de bu kadar da olmaz dedirtti. Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet, bilinmeyen bir nedenle trafikte seyir halinde olan bir aracın penceresinden uzatılan iple çekilmeye çalışıldı. Bir süre başarılı olan bu deneme, bir kaç metre sonra araç penceresinden uzatılan iple çekilmeye çalışılan motosikletin yere düşmesiyle son buldu. O anlar başka bir aracın ön kamerasına yansıdı. Trafikte başka bir aracın ön kamerası tarafından da kaydedilen o anlar hem güldürdü hem de bu kadar da olmaz dedirtti. Yaşanan olayın ardından motosikletiyle birlikte yere düşen sürücünün yardımına araçtakiler koşarken, o anlarda motosiklet sürücüsünün gülmesi ise dikkat çekti. Araçtakilerin yardımıyla kaldırılan motosikletli ile kendisine yardım edenler, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

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