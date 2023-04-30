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Trabzon'da derede mahsur kalan karacayı kurtarma operasyonu kamerada

Trabzon'da derede mahsur kalan karacayı kurtarma operasyonu kamerada
30.04.2023 11:26 - Son Güncelleme: 30.04.2023 11:26

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Trabzon'un Araklı ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan karaca, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıyan karaca, kontrolleri için görevlilere teslim edildi. İlçeden geçen Karadere Deresi'ne düşen karaca çıkış yolu bulamayınca derede mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipleri beklemeden dereye inen vatandaş çevredekilerin yardımıyla dere yatağından karacayı çıkarttı. Görevlilere teslim edilen karaca kontrolleri yapıldıktan sonra yeniden doğaya bırakılacak. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken karacayı dereden kurtaran vatandaşlar hatıra fotoğrafı da çekildi.

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