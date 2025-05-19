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Tokat’ta aile içi silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı
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Tokat’ta aile içi silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 19.05.2025 18:44:59

Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Serkan D., kardeşi Emrah D. ve yengesi Safiye D’ye tabancayla ateş etti. Yaralanan Safiye D. hayatını kaybederken, Emrah D. hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Karayaka beldesi Orta Mahalle'de, Serkan D. (38) ile alt katında yaşayan kardeşi Emrah D. (35) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan D., kardeşi Emrah D. ve yengesi Safiye D'ye (34) tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Safiye D. ve Emrah D., Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Safiye D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Serkan D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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