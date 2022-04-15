Tır'ın çarptığı gecekondudan yara almadan kurtulan Ali Tosun: Daha önce de oldu

Son dakika haberi! İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi'nde bir gecekondunun üzerine tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tır sebebiyle gecekonduda mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Gecekondudan yara almadan kurtulan Ali Tosun, "Öyle bir yerde sıkıştı ki 30 ton inşaat demiri var. Demirlerle duvarın arasında kalmıştı. Hiçbir şey yapamadım. Burada daha önce de kaza oldu. Buradaki sıkıntı şu; navigasyonu açıp tünele bağlanmaya çalışıyorlar. Normalde TIR'ların tünele girmesi yasak ama buradan geçiyorlar." dedi.