TikTok'ta yeni bir skandal daha! Süt fabrikasında teknenin içinde süt banyosu yaptı

Son dönemlerin popüler sosyal medya uygulaması TikTok'ta daha fazla beğeni almak adına yiyecek ve içecek maddeleri kullanılarak yapılanlar hem insan sağlığını tehdit ediyor hem de nimete saygısızlık oluyor. Bu kötü örneklere bir yenisi daha katıldı. Konya'da çekildiği iddia edilen görüntülerde bir kişi süt fabrikasında teknede süt banyosu yaptığı görüntüleri TikTok'ta paylaştı.

Facebook, Instagram, Twitter'ın ardından sosyal medyada kullanıcı sayısı hızla artan TikTok'ta içerik üretenler zaman zaman beğeni uğruna skandal içeriklere imza atıyor.

SÜT FABRİKASINDA BANYO

TikTok'ta son paylaşılan ve Konya'da çekildiği iddia edilen videoda bir kişinin süt fabrikasında bir teknenin içine uzandığı ve üzerine süt döktüğü görülüyor.