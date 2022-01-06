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Ticari taksiye binmek için aracın kapısını açan turist ölümden döndü

Ticari taksiye binmek için aracın kapısını açan turist ölümden döndü
06.01.2022 16:24

OTOMATİK OYNAT

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Beyoğlu’nda yolcu almak için duran ticari taksiye, aşırı hız yapan otomobil arkadan çarparak takla attı. Ticari taksiye binmek için kapısını açan turist ise ölümden döndü, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Okay idaresindeki 34 DNJ 294 plakalı otomobilin, yolcu almak için duran Sinan Topçu idaresindeki 34 TKE 57 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Takla atan otomobilde bulunan, Hüseyin Okay, Cumali Çiftçi ve Mehmet Timorçin otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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