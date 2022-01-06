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İzmir'de Atı iple aracın arkasına bağlayıp yürüttü, şikayet üzerine gözaltına alındı

İzmir'de Atı iple aracın arkasına bağlayıp yürüttü, şikayet üzerine gözaltına alındı
06.01.2022 16:14 - Son Güncelleme: 06.01.2022 16:14

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İzmir’in Buca ilçesinde, hafif ticari aracın arkasına iple bağladığı atı yürüterek trafikte ilerleyen sürücü hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. At ise ekipler tarafından belediye görevlilerine teslim edildi. Olay, dün, Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı’nda meydana geldi. 35 ACY 346 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca bir atın iple bağlanarak yürütüldüğünü gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. O anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kayda alınarak, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüyü izleyen hayvanseverlerin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda atı araca bağlayarak yürüten kişinin sürücü E.Ş olduğunu belirleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

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