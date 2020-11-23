TEM’de TIR orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölü

Son dakika haberine göre, İzmit TEM Otoyolu geçişinde, bilinmeyen nedenle yolun orta şeridinde duran otomobile arkadan gelen TIR çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri mevkisinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ankara yönüne giden 06 AK 4231 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, iddiaya göre yolun orta şeridinde durarak aracın bagajından bir eşyasını almak istedi.







Bu sırada arkadan gelen Hayri Kaya yönetimindeki 37 LA 786 plakalı TIR, otomobile çarptı. Kendi aracı ile TIR arasında sıkışan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.









'OTOMOBİL ORTA ŞERİTTE DURMUŞ'

Kaza anını anlatan TIR sürücüsü Hayri Kaya, "Aracım boş olduğu için orta şeritte seyrediyordum. Önümde giden TIR'ın bir anda önümden sola doğru kaçtığını fark ettim.







Aniden yolun ortasında hiçbir reflektör, uyarı işareti olmadan bir aracın durduğunu ve arkasında da şoförünün inmiş vaziyette, bagajda bir şeylerle uğraştığını gördüm. Ben kaçmaya çalıştım ama hiçbir fırsatım olmadı. Durmaya da fırsatım olmadı. Böyle ölümlü kaza oldu" dedi.







UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

TIR sürücüsü Hayri Kaya gözaltına alınırken, polis ekipleri bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde iki şerit trafiğe kapanırken, araç geçişleri sol şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yolun tek şeride düşürülmesi sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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