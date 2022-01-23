TEM'de 37 araç birbirine girdi: 3'ü ağır 18 kişi yaralandı

Düzce TEM Otoyolu'nda yaklaşık 37 aracın birbirine girdiği kazada, 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. Kaza, Düzce TEM Otoyolu Gölyaka mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı sebebiyle aralarında otobüs ve kamyonların da bulunduğu yaklaşık 37 araç birbirine girdi, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda adeta can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre; 3'ü ağır toplamda 18 kişi yaralandı. Yaralılar, yoğun kar yağışı sebebiyle olay yerine güçlükle ulaşabilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan yolcu otobüslerinde bulunan vatandaşların ise otogara ulaşımı sağlanacak.