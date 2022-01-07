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TEM ekiplerinin dikkati faciayı önledi, bomba düzeneği imha edildi

TEM ekiplerinin dikkati faciayı önledi, bomba düzeneği imha edildi
07.01.2022 09:07

OTOMATİK OYNAT

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Çorum’da bir şahıs iddialara göre dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirildi. Durumu fark eden kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafından, düzenek fünye ile imha edildi. Olay, Çorum Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.D. isimli kadın, park halindeki otomobilinde bir düzenek yerleştirildiğini fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

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