Muş'ta besicilerin hayvanlarıyla kar üzerindeki 6 kilometrelik zorlu yolculuğu

Muş’ta besicilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, çetin kış mevsimi nedeniyle yaylada bulunan hayvanlarını 6 kilometrelik karlı dağların arasındaki patika yoldan yürüterek köye ulaştırdı. 1 milyon 350 bin küçükbaş, 350 bin büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta besiciler, zorlu coğrafya şartlarına rağmen atalarından kalma hayvancılık mesleklerini sürdürüyor. Merkeze 48 kilometre mesafedeki Yukarıyongalı köyünde tek geçim kaynağı hayvancılık olan besiciler, yaylada yemi biten hayvanlarını beslemek için köye götürmeye karar verdi.