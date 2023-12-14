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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023, 10:30 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023, 10:45

Tekirdağ'da yaya geçidini kullanan vatandaşa motosiklet çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da yaya geçidinden geçen yayaya motosiklet çarptı. Kazada motosikletli ve yaya yaralandı. Kaza, Kazımiye Mahallesi ile Nusratiye mahallelerini ayıran Erdal İnönü Caddesi üzeri stadyum mevkiinde meydana geldi. Çardaklı Çeşme mevkiine seyreden Emre S. idaresindeki 59 ES 941 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçen Celal P. isimli vatandaşa çarptı. Kaza sonrası motosiklet devrilirken, yaya da yere yığıldı. Devriyeye çıkan Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tesadüfen denk geldiği kazaya kayıtsız kalmadı. Yaralının yardımına koşan jandarma ekipleri, yol güvenliğini aldıktan sonra yolu açarak ambulans ekiplerinin olay yerine zamanında gelmesini sağladı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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