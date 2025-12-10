Tekirdağ'da TIR karşı şeride geçti: 5 yaralı!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde meydana gelen kazada biri çocuk toplam beş kişi yaralandı. Olay, Edirne Bulvarı üzerindeki D-100 karayolu Marmaracık mevkiinde yaşandı.

KONTROLDEN ÇIKAN TIR KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Çorlu yönünde ilerleyen M.A.P. yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan TIR, F.G. idaresindeki panelvan minibüsle çarpıştı ve ardından mahalleye bağlanan sokak girişinde devrildi.

BEŞ KİŞİ YARALANDI

TIR ve minibüste bulunan sürücüler ile biri çocuk üç yolcu yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan yaralıları çıkararak ambulanslarla hastanelere sevk etti.

POLİSİN MERHAMETİ TAKDİR TOPLADI

Kazanın en dikkat çeken anı, TIR kabininde sıkışan yaralıya destek veren trafik polisi oldu. Ergene İlçe Trafik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru, soğukta üşüyen yaralının üzerine kendi üniformasını örterek yardım etti. O anlar çevredekilerin takdirini topladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.