Arnavutköy’de beton mikserine düşen sürücü feci şekilde öldü

İstanbul Arnavutköy'de beton mikseri sürücüsü, aracını temizlemek istediği sırada çalışır vaziyetteki mikserin içine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Olay, saat 22.15 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi.

TEMİZLİK İÇİN PARK ETTİ

Beton mikseri sürücüsünün, hortumu temizlemek amacıyla aracı yol kenarına park ettiği öğrenildi. Bir süre sonra sürücü, henüz durdurulmamış mikserin hortumundan içeriye düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Mikserin içinde sıkışan sürücünün vücudu parçalanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin incelemelerinin sürdüğü olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.