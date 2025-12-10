PODCAST CANLI YAYIN
Çorum’da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 2 jandarma personeli yaralandı

Çorum’da otomobilin kavşakta bekleyen jandarma aracı ve otomobile arkadan çarpması neticesinde 2 jandarma personeli yaralandı.

Kaza, Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. yönetimindeki 80 ABS 745 plakalı otomobil, kırmızı ışık sebebiyle kavşakta bekleyen B.D. idaresindeki 19 AFJ 058 plakalı otomobil ile yanında bulunan 19 JAA 124 plakalı jandarma trafik aracına arkadan çarptı. Kazada jandarma aracında görevli bulunan 2 jandarma personeli yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

