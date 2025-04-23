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Tekirdağ’da sarsıntı anında kafelerde kaos: Masalar terk edildi
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Tekirdağ’da sarsıntı anında kafelerde kaos: Masalar terk edildi

Giriş Tarihi: 23.04.2025 16:44:01 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 16:45:03

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hissedilen depremin ardından kafe ve restoranlarda yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Süleymanpaşa'da öğle saatlerinde hissedilen deprem sırasında bazı kafe ve restoranlarda bulunan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte panik içinde dışarı kaçtı. O anlar iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sarsıntı başladığı anda müşterilerin aniden ayağa kalktığı, bazı kişilerin masa ve sandalyeleri devirerek kaçmaya çalıştığı görüldü.


Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Güvenlik kamerası görüntüleri, depremin insanlar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

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