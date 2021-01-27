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Tekirdağ'da kontrolden çıkan tanker karşı şeride geçti! Facia ucuz atlatıldı

Tekirdağ'da kontrolden çıkan tanker karşı şeride geçti! Facia ucuz atlatıldı
27.01.2021 09:00
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Son dakika haberine göre Tekirdağ'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker karşı şeride geçti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Tekirdağ'da kontrolden çıkan tanker, olduğu yerde dönmeye başlayarak karşı şeride geçti. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay anları, güvenlik kamerasınca anbean böyle görüntülendi.

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratlı'dan Lüleburgaz istikametine doğru seyir halindeki tanker, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiri ve sürücüsünün de bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolda dönmeye başladı.

Yaklaşık 300 metre dönen tanker, karşı şeride geçti ve şans eseri kimseye çarpmadan durabildi. Olayı görenler ise şaşkınlıkla nefeslerini tuttu.
Kimsenin yaralanmadığı olay anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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