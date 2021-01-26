Sosyal medyada viral olan ve üzerinden algı operasyonları yürütülen 'Bağcılar'da su satan çocuk' videosu kurgu çıktı. Dram yüklü konuşmaları yapan çocuk ve ailesi youtuber şahıs tarafından 'eğlenceli video çekeceğiz' denilerek kandırıldığı belirlendi. Olayın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruştuma başlattı ve youtuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı verildi.