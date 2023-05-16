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Tekirdağ'da İş makinesi boruyu deldi mahallede doğal gaz paniği yaşandı

Tekirdağ'da İş makinesi boruyu deldi mahallede doğal gaz paniği yaşandı
16.05.2023 14:42

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Tekirdağ Çerkezköy Öztrak Caddesi’nde çalışma yapan belediye ekiplerinin aynı yerde bulunan doğalgaz borusunu patlatması çevrede paniğe neden oldu. Çerkezköy Öztrak Caddesi’nde Çerkezköy Belediye ekiplerinin devam eden çalışmaları çerçevesinde caddede kazı çalışması yapan kepçe operatörü, yanlışlıkla doğalgaz borusunu patlattı. Belediye ekipleri, durumu GAZDAŞ ekiplerine bildirirken, büyük bir gürültüyle çevreye yayılan doğalgaz, çevredeki vatandaşlar arasında korku ve panik yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gelen Çerkezköy polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. GAZDAŞ ekipleri, doğalgazı keserek, gaz kaçıran boruyu tamir için çalışma başlatırken, Öztrak Caddesi ve İnan Sokak çalışmalar kapsamında trafiğe bir süre kapatıldı.

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