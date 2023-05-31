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Tekirdağ’da gençlerden CHP'li belediyeye ilginç tepki! Göle dönen yolda balık tuttular

Tekirdağ’da gençlerden CHP'li belediyeye ilginç tepki! Göle dönen yolda balık tuttular
31.05.2023 15:41 - Son Güncelleme: 31.05.2023 15:43

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sağanak yağışa teslim olan yolda, belediyeye tepki gösteren gençler temsili balık tuttu.

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Çorlu ilçesinde dün öğleden sonra metrekareye 61 kilogram yağışın düştüğü yağmurun ardından kronikleşen bazı noktalar dışında ilçenin büyük bölümünde su baskınları yaşanmış, evlerin giriş katlarını da sular altında kaldı. Yaşanan su baskınları sebebiyle birçok vatandaşlar mahsur kalmış ve göle dönen caddelerde çok sayıda otomobil yarıya kadar suya gömülmüştü.


Özellikle Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı ile Ziya Bey Caddesi bölgesinde taşıtlar ilerlemekte güçlük çekti. Rögar kapağına takılan bir araba ise takla atmaktan son anda kurtuldu.


Yağışın dinmesiyle göle dönen cadde ve sokaklar vatandaşlar arasında alay konusu oldu. Göle dönen caddede temsili olarak balık tutan gençler, belediyeye tepkisini ifade etti.

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