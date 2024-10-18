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Tekirdağ’da feci kaza kamerada! Minibüs anne ve 2 çocuğuna böyle çarptı
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Tekirdağ’da feci kaza kamerada! Minibüs anne ve 2 çocuğuna böyle çarptı

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024, 09:25 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024, 09:25

Tekirdağ'da yaya geçinden geçmeye çalışan 2'si çocuk 3 kişiye minibüs çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı. İşte o anlar...

Tekirdağ'da yaya geçinden geçerken minibüsün çarptığı 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Rumeli Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde meydana geldi. Mekke Camii istikametine seyreden O.H. idaresindeki servis minibüsü, yaya geçidini kullanarak iki çocuğuyla birlikte el ele yolun karşısına geçen H.Y. isimli kadına çarptı.

Kaza sonrası savrulan anne H.Y. ile çocukları M.Y. ve A.Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü O.H. polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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