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Mersin’de feci kaza! İki araç çarpıştı biri bahçeye girdi: 9 yaralı
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Mersin'de feci kaza! İki araç çarpıştı biri bahçeye girdi: 9 yaralı

Giriş Tarihi: 26.04.2025 10:33:53

Mersin'de 2 araç çarpıştı biri savrularak bahçeye girdi, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Dumlupınar Caddesi'nde gece yarısı meydana geldi. Alınan bilgiye göre, V.İ. idaresindeki 33 ACK 133 plakalı otomobil ile A.T.'nin kullandığı 33 AKF 581 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil yoldan çıkarak bir apartmanın bahçesine girdi.

Kazada 9 kişi yaralandı.Bazı yaralılar yola savrulurken, bazıları da araçta sıkıştı. Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu bildirildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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