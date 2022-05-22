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Tekirdağ'da alkollü sürücü ters yöne girdi! Kamyonla kafa kafaya çarpıştı

Tekirdağ'da alkollü sürücü ters yöne girdi! Kamyonla kafa kafaya çarpıştı
22.05.2022 06:02 - Son Güncelleme: 22.05.2022 06:07

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Tekirdağ'da ters yönde giden alkollü sürücü, karşı yönden gelen bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araç hurdaya dönerken, sürücü olduğu yerde sıkıştı. Yaralanan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Yaşam Videoları

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ters yönde seyreden alkollü sürücü, karşı yönde gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece yarısı Çorlu - Çerkezköy yolu yanyol üzeri Velimeşe OSB Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine ters yönde seyreden Esat Fatih S. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Sedat T. yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.



SIKIŞTIĞI YERDEN İTFAİYE KURTARDI
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Esat Fatih S. olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Esat Fatih S. tedavi altına alındı. Sürücü Esat Fatih S'nin alkollü olduğu öğrenildi.



KAMYON ŞOFÖRÜ: "ÜZERİME GELDİ, KAÇAMADIM"
Kazayla ilgili konuşan kamyon şoförü Sedat T. ise, "Çerkezköy'e gidiyordum, ters yönden gelen araç birden önüme çıktı. Kaçamadım ve bana çarptı" diye konuştu. Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

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