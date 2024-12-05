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Taşova'da feci kaza: 1 ölü!
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Taşova'da feci kaza: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 11:35

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 25 yaşındaki sürücü Orkun Torun yaşamını yitirdi. Yanında bulunan yolcu Gencay G. ise kazayı hafif yaralarla atlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Tokat'ın Erbaa ilçesine seyir halinde olan Orkun Torun (25) yönetimindeki otomobil, Yolaçan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada ağır yaralanan sürücü Orkun Torun, hastanede hayatını kaybetti. Araçtaki diğer yolcu Gencay G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin tarlaya uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşova'dan Tokat'ın Erbaa ilçesine seyir halinde olan Orkun Torun'un (25) kullandığı 06 CPZ 511 plakalı otomobil, Yolaçan köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada, araç sürücüsü Orkun Torun ve yolcu olarak bulunan Gencay G. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Orkun Torun, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araçta bulunan diğer yolcu Gencay G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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