Tartıştığı eşini pompalı tüfekle iki bacağından vurdu!

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 12:54 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 13:02

Aksaray'da Orhan Ç. (47), tartıştığı eşi Hülya Ç.'yi (45) pompalı tüfekle iki bacağından vurarak yaraladı.