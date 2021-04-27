Tam kapanma öncesi otogarda büyük yoğunluk! Çuvalını kapan koştu bilet sistemleri kilitlendi

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kapanma kararı sonrası İstanbul otogarında yoğunluk başladı. Yasak başlamadan önce memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otogara akın ederken, otobüs firmaları ise bilet satış sistemlerinin kilitlendiğini belirtti.

Kapanma kararının ardından İstanbul'da otogarda yoğunluk başladı, bilet sistemleri kilitlendi. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu. Açıklamanın ardından çok sayıda kişi otogara akın etti. Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları ise bilet satış sistemlerinin kilitlendiğini belirtti.

"KAÇIŞ BAŞLADI, BİLETLER TÜKENDİ"

Otobüs firması yetkilisi Salim Tay, "Burası hareketli sabahtan beri. Önceki zamanlara göre bayağı bir hareketli. Bayram havası gibi. Karar çıktı millet kaçmaya başladı" diye konuştu.





11 yıldır özel bir firmada otobüs şoförlüğü yapan Taner Ergin ise, "Çoğu zaten internet üzerinden alıyor biletlerini. Dün akşam kararın ardından otogar bu halde görüyorsunuz kalabalığı. Herkes bilet arıyor. Çoğu firmalarda zaten yer kalmadı. Tükendi biletler. Site kitlendi. Kaçış başladı diyelim" dedi.

"DÜN AKŞAM AÇIKLANDI, HEMEN BİLETİ ALDIK"

Otogara gelenler ise dün akşam açıklanan kararın hemen ardından bilet aldığını söylerken, bazıları ise ileri tarihli biletlerini öne çektiğini belirtti. Yoğunluktan bilet bulamayanlar "Gidemeyeceğiz galiba, burada kaldık" derken, otobüs firma yetkilileri ise bu sabah otogarda adeta 'bayram yoğunluğu' oluştuğunu ifade etti. Manisa'ya bilet alan İsmail Tosun, "Yasaklar gelince dün akşam, gitmeye karar verdim. Mecbur memlekete gideceğiz. Kaçıyoruz çocuklara, torunlara. Bayram sonuna kadar da yasak sürecek. Mecburen gidiyoruz. Dün akşam açıklandı, telefonla rezervasyon yaptırmıştım hemen gittim bileti aldım. Yoksa kalacaktık burada" şeklinde konuştu.

"BİLET KALMAMIŞ, BU GİDİŞLE BURADA KALACAĞIZ"

Memleketi Iğdır'a gitmek için bilet bulamadığını söyleyen Musa Ekici, "Yoğunluktan site kitlenmiş. Gidemedik biz. Şu an bilet yok. Bilmiyorum nasıl olacak. Bu gidişle burada kalacağız" ifadesini kullandı. Bir başka yolcu ise, "Zaten gidecektim ama biraz daha hızlandırdık. Akşam açıklandıktan sonra kararımı hemen değiştirdim hemen yola çıktım zaten. Mecburuz kapanma şart. Daha iyi oldu böyle" şeklinde konuştu.

KAPANMA DÖNEMİNDE ŞEHİR DIŞINA SEYAHAT NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanlığı, 29 Nisan Perşembe günü başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05`te sona erecek olan tedbirlerle ilgili genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşların şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacak.





SON 5 GÜN İÇİNDE GELENLER...

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacak.



Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlardan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek. Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacak. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi)...





Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler)...



ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek. Vatandaşlar yukarıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebilecek.





HES KODU SORGULANACAK

Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Tam kapanma sürecinde seyahat izin taleplerinde yaşanabilecek artış göz önünde bulundurularak Vali ve Kaymakamlıklar tarafından yeterli sayıda personel görevlendirilmesi başta olmak üzere seyahat izin taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü tedbir alınacak.



Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecektir.

Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması muhakkak yapılacak ve tanılı/temaslı gibi sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınacaktır.



Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edebilecekler. Araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır.