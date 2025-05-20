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Taksiciye silahlı saldırı: Kardeşini vurduğu anlar kamerada!
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Taksiciye silahlı saldırı: Kardeşini vurduğu anlar kamerada!

Giriş Tarihi: 20.05.2025 18:30:26

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir taksi durağında çalışan Harun Y., husumetli olduğu kardeşi Ahmet Y.’nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan önce ağabeyini vurdu, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak olayı ihbar etti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, bir taksi durağı önünde meydana gelen olayda, taksi şoförü Harun Y., husumetli olduğu kardeşi Ahmet Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın önce tutukluk yapan silahıyla iki el ateş ederek ağabeyini ayaklarından vurduğu, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Yaralanan Harun Y., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve saldırganın olaydan hemen sonra kaçtığı görüldü.

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