CANLI YAYIN
Geri
Sultangazi’de kemerli yumruklu trafik kavgası kamerada

Sultangazi’de kemerli yumruklu trafik kavgası kamerada

Sultangazi’de iftar saatinde trafikte yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı. İlk kavga karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya ile caddede ilerleyen hafifr ticari araç sürücüsü arasında çıktı.

Bunlar da Var

Başkan Erdoğan'dan ikinci İran füzesi mesajı: "Yanlışta ısrar ve inat edilmemeli"
Başkan Erdoğan'dan ikinci İran füzesi mesajı: "Yanlışta ısrar ve inat edilmemeli"
Fatih'te feci motosiklet kazası: Uğur Tükel ve Kadir Ataibiş hayatını kaybetti
Fatih'te feci motosiklet kazası: Uğur Tükel ve Kadir Ataibiş hayatını kaybetti
Sarıyer'de taksi kazası: 1 ölü 4 yaralı
Sarıyer'de taksi kazası: 1 ölü 4 yaralı
Ramazan Arıkan cinayeti: Sude Arıkan dahil 3 gözaltı
Ramazan Arıkan cinayeti: Sude Arıkan dahil 3 gözaltı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle