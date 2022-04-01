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Sultangazi'de çocukların unuttuğu telefonu çalan vicdansız hırsız kameraya yakalandı

Sultangazi'de çocukların unuttuğu telefonu çalan vicdansız hırsız kameraya yakalandı
01.04.2022 09:56

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Sultangazi'de oyun oynayan çocuklardan birinin merdivende unuttuğu cep telefonu çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanlarının giriş merdivenlerinde bir süre oturup, sohbet eden bir grup çocuk, daha sonra voleybol oynamaya başladı. Voleybol oynayan çocuklardan biri yaklaşık 3 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu apartmanın giriş merdiveninde unuttu. Sokaktan geçen kimliği belirsiz iki kişi, merdivendeki cep telefonunu fark etti. Çocuklar oyun oynamaya devam ederken, sokağın başında oyalanan kişilerden biri, apartmanın önüne gelerek cep telefonunu çaldı. Ardından kendisini sokağın başında bekleyen arkadaşıyla beraber olay yerinden uzaklaştı.

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