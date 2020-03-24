Sosyal medyayı ayağa kaldıran videoyla ilgili İçişleri Bakanlığından yeni açıklama

Son dakika haberi... Sosyal medyada yaşlı bir vatandaşı kaydederek paylaşılan video büyük tepki çekmişti. Görüntülerle ilgili İçişleri Bakanlığı yeni bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sn. Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik." denildi.
Türkiye'de geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından Türkiye'nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili görüntüler paylaşıldı. Bazı videolarda ise yaşlılara uygulanan duygusal şiddet öne çıktı. Dün akşam sosyal medyada paylaşılan ve bir yaşlı vatandaşla dalga geçildiği anlarda kaydedilen video büyük tepki çekti.
SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI
Videoyu çeken kişi polis gibi davranarak 'Normalde ceza kesmemiz gerekiyor bu sefer sizi affedelim' dedi. Yaşlı adam ise 'Hastaneye geldim, otobüs almadı beni. Polise söyledim' yanıtını verdi. Video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
GÖZALTINA ALINDI
Son gelişmelere göre yaşlı adamın görüntülerini çekerek uygunsuz davranışlarda bulunan şahıs gözaltına alındı. Şahsın uyuşturucu imal ve ticaretinden ayrıca kasten yaralamadan 2 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı.
65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 23, 2020
BAKAN SOYLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" ifadelerine yer vermişti.
Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) March 24, 2020
Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sn @suleymansoylu ile telefonda görüştürdü.
Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik pic.twitter.com/WhC7ZcQ9fT
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sn@suleymansoylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" ifadelerine yer verildi.
KENDİSİNİ SAVUNDU
M.T.E. isimli sosyal medya kullanıcısı, gelen tepkiler üzerine yayınladığı bir videoda kendisini savundu. M.T.E. videoda, "Bu sabah paylaştığım video nedeniyle küfredilmiş, linç yemişiz. Video öncesi amca ile konuştuk. Öncelikli sohbet ettik. Herhangi bir amacımız yoktu. Amca ile dalga geçmiyoruz, küfretmiyoruz. Amca otobüse binemediği için taksi parasını da verdim" dedi
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