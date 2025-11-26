Büyükçekmece'de 3 kişiyi öldüren zanlı adliyede

Zanlı, üç cinayetin ardından Avcılar'da yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de 10 Kasım'da yaşanan olayda, Melisa Külekçi (27) otel odasında, Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz (33) ise D-100 yan yolda park halindeki araçta silahla öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheli H.K.'nin (32) kimliğini belirleyerek Avcılar'da saklandığı metruk binalarda yakaladı. Üst aramasında, namlusu sökülmüş halde bir tabanca ele geçirildi.

Kaçış planı: Araç bırakıp telefonu açık bıraktı

Polis ekipleri, şüphelinin otele 9 Kasım'da girdiğini, bir gün sonra Külekçi'nin de otele geldiğini tespit etti. Şüphelinin daha sonra otelden yalnız ayrılarak araçtaki iki kişiye saldırı düzenlediği belirlendi. Otel odasında yapılan aramada yastık altında uyuşturucu bulundu. H.K.'nin saldırı sonrası evine giderek kanlı kıyafetlerini değiştirdiği, babasının aracını aldığı ve akaryakıt istasyonundan çakmak gazı alıp marketten alışveriş yaptığı saptandı.

"Yakında ünlü olacağım" sözleri ortaya çıktı

Şüphelinin, kaçış sırasında aracını D-100 üzerinde bir noktaya çekip telefonunu yakındaki bölgeye açık şekilde bırakarak polisleri şaşırtmaya çalıştığı belirlendi. Taksiciye "Arabanda ünlü birini taşıyorsun." dediği, market çalışanına ise el sıkışarak "Beni tanımıyorsun ama yakında ünlü olacağım." ifadelerini kullandığı öğrenildi. Market ve otel kameralarındaki görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla alışveriş yaptığı görülüyor.

432 adreste 1240 saatlik kamera takibi

Polis ekiplerinin zanlıyı bulmak için 432 farklı adrese ait 1240 saatlik kamera kaydını incelediği tespit edildi. H.K. emniyette susma hakkını kullanırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.