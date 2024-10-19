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Sosyal medyada yayın yapan genç kız için harekete geçildi: Devlet korumasında
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Sosyal medyada yayın yapan genç kız için harekete geçildi: Devlet korumasında

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024, 13:38 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024, 13:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük’te cinsel saldırıya uğradığını ve kendisine şantaj yapıldığını ileri süren 19 yaşındaki kadının koruma altına alındığını ve iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "18.10.2024 günü sosyal medyadan yayın yapan F.A. isimli kızımızın Karabük ili Safranbolu ilçesinde olduğu tespit edilmiş, 18.10.2024 günü gece saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçilmiştir. Karabük Valiliğimiz koordinesinde; Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır. Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede 'Adli Görüşme Odasında (AGO)' psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır. Konuyla ilgili iddiaların detaylı araştırılması devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerine yer verdi.

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