Haberler Video Yaşam Videoları Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi maymunu Koko'ya el konuldu
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi maymunu Koko'ya el konuldu

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi maymunu Koko'ya el konuldu

08.03.2020 14:25

Sosyal medyada çektiği videolarla ünlü olan ve vahşi hayvan statüsünde yer alan Koko ismini verdiği bir maymun besleyen Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu. İzgi maymununu vermemek için görevlilere dakikalarca direndi.


Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin yaklaşık 7 aydır beslediği "Koko" isimli maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu.

Görevliler, vahşi hayvan statüsünde yer alan maymunu doğal ortamından koparıldığı gerekçesiyle almak için İzgi'nin ikametine gitti. Görevliler İzgi'den maymunu kendilerine vermesini istedi. Maymununu vermek istemeyen İzgi görevlilere direndi.

Maymunu almak isteyen görevliler ve İzgi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonrasında görevliler maymuna el koydu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Yaşam Videoları