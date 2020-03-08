Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi maymunu Koko'ya el konuldu 08.03.2020 14:25

Sosyal medyada çektiği videolarla ünlü olan ve vahşi hayvan statüsünde yer alan Koko ismini verdiği bir maymun besleyen Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu. İzgi maymununu vermemek için görevlilere dakikalarca direndi.

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin yaklaşık 7 aydır beslediği "Koko" isimli maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu.

Görevliler, vahşi hayvan statüsünde yer alan maymunu doğal ortamından koparıldığı gerekçesiyle almak için İzgi'nin ikametine gitti. Görevliler İzgi'den maymunu kendilerine vermesini istedi. Maymununu vermek istemeyen İzgi görevlilere direndi.

Maymunu almak isteyen görevliler ve İzgi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonrasında görevliler maymuna el koydu.