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Son depremler: Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi | İstanbul deprem

Son depremler: Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi | İstanbul deprem

08.03.2020 12:02

Son dakika haberine göre AFAD merkez üssü Yalova açıkları olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 07.21 sıralarında meydana geldiği ve İstanbul'da da hissedildiği açıklandı. Kandilli ise depremin büyüklüğünü ilk anda 4,0 olarak duyururken daha sonra 3,8 olarak revize etti.


AFAD merkez üssü Yalova açıkları olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 07.21 sıralarında meydana geldiği ve yerin 9.91 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem İstanbul'da da birçok ilçeden hissedildi. Kandilli ise ilk anda depremin büyüklüğünün 4,0 olduğunu açıklarken daha sonra revize ederek 3,8'e çekti. Depremin yerin 10.4 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

KORKUYLA DIŞARI FIRLADILAR
Depremi hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden çıkarak bir süre evlerinin dışında bekledi. Bazı vatandaşlar ise Kuran-ı Kerim okudular.

17 Ağustos Marmara Depremi'ni de yaşayan Yalova'da yaşanan deprem korku ve paniğe neden olurken her hangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi.

SON DEPREMLER

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