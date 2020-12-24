Haberler Video Yaşam Videoları SON DAKİKA: Üsküdar'da vahşet: Karısını ve baldızını bıçaklayıp kaçtı

SON DAKİKA: Üsküdar'da vahşet: Karısını ve baldızını bıçaklayıp kaçtı

SON DAKİKA: Üsküdar'da vahşet: Karısını ve baldızını bıçaklayıp kaçtı
24.12.2020 14:37
Ana Sayfa 01:45
Kapalıçarşı'da hareketli...
Ana Sayfa 03:50
Milyar dolarlık keşif bin...
Ana Sayfa 03:03
Merkez faiz kararını açıkladı
Ana Sayfa 04:22
İstanbul ve Ankara'nın yeni...
Ana Sayfa 03:54
İşte korona ilacının önemi
Ana Sayfa 04:20
Müge Anlı'da erkek sanılan...
Ana Sayfa 01:11
Başkan Erdoğan'dan Noel mesajı
Ana Sayfa 03:41
CHP çöküşü durdurmak için...
Ana Sayfa 01:22
Yaptırımları veto etti
Ana Sayfa 01:31
O illere buzlanma ve don...
Ana Sayfa 09:58
Ertuğrul Bey vefat etti!
Ana Sayfa 10:08
Erman Toroğlu'dan bomba yorum!...

Son dakika haberine göre, İstanbul Üsküdar'da Özbekistan uyruklu şüpheli tartıştığı karısını ve baldızını bıçakladı. Yaralı kadınlar tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Üsküdar'da Özbekistan uyruklu şüpheli tartıştığı karısını ve baldızını bıçakladı. Yaralı kadınlar tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.




Olay saat 12.00 sıralarında Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Özbekistan uyruklu karı koca evde tartıştı. Şüpheli koca eline aldığı bıçakla karısını ve baldızını bıçaklayıp evden kaçtı.





Dışarıya çıkan abla kardeş çevredekilerden yardım istedi. O sırada paket servisine çıkan motosikletli kurye Mustafa Aksoy yaralı kadınların feryatlarını duydu. Olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.





Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansın içinde yaptıktan sonra yaralı kadınları Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan abla kardeşin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kocayı yakalamak için çalışma başlattı.





Yaralı kadınların yardımına koşan Mutafa Aksoy, "Ben siparişe geldim binaya. İki tane bayan koşarak yanıma doğru geldi. 'Abi bize yardım eder misin?' dedi. Ne oldu dedim. 'Kocam bıçakladı beni' dedi. Ambulansı aradım.




Polisi aradım. Durumları iyi. Birisinin durumu ağır gibiydi, birisi de iyiydi yani. Karın bölgesinden bıçaklanmış. Biri karın diğeri de göğüs altı bölgesinden bıçaklanmıştı. Kocası bıçaklamış." dedi

Yaşam Videoları