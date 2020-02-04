Son dakika: TEM'de feci kaza! Köprü girişinde trafik kilitlendi

Son dakika haberine göre TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından köprü girişinde trafik yoğunluğu meydana geldi.
TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaralamalı trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu köprü girişinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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