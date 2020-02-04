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Ayşe Karaman'ı öldüren ilaçlar için Adli Tıp'tan

Ayşe Karaman'ı öldüren ilaçlar için Adli Tıp'tan "uyuşturucu" raporu

04.02.2020 12:17

Ankara’da Ayşe Karaman, doktor sevgilisinin evinde can verdi. Adli Tıp, ölümüne neden olan ilaçların uyuşturucu madde özelliğinin bulunduğunu belirtti!


Genç kadını öldüren ilaçlar için Adli Tıp'tan "uyuşturucu" raporu çıktı. Olay geçen yıl Ankara'da yaşandı. Anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, evinde ölü bulundu. Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan dava açıldı. Mahkeme, Karaman'ın ölümüne neden olan ilaçların uyuşturucu etkisinin bulunup bulunmadığı yönünde Adli Tıp'tan rapor alınmasına karar verdi.



Adli Tıp Kurumu, "P..." ve "F..." isimli ilaçların uyuşturucu madde özelliğinin bulunduğu yönünde rapor hazırladı. Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beyendi, "Sanığa uyuşturucu madde ticareti nedeniyle verilecek cezada ayrıca cezanın arttırım sebepleri de bulunmaktadır" dedi.


Genç kadına ilaçları verdiği iddia edilen Uzman Dr. Özgür Tarhan tutuklandı.
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