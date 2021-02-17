SON DAKİKA! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Meydana gelen feci kaza sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.