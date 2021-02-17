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SON DAKİKA! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
17.02.2021 08:37
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Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Meydana gelen feci kaza sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.


Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

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