Son Dakika patlama anı görüntüsü! Havai fişek fabrikasındaki ilk şiddetli patlamanın yaşandığı o an kamerada

03.07.2020 15:02

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında geniş alanda duyulan patlama sesi insanları sokağa döktü. Sakarya, Kocaeli ve Düzce gibi şehirlerden de duyulan patlamaya dair en vahim görüntü ortaya çıktı Görüntülerde dev patlamanın şiddeti gözler önüne seriliyor. İşte o anlar...