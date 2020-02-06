Son dakika: Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında yangın 06.02.2020 13:35

Son dakika haberine göre Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik park oyuncakları üretimi yapılan fabrikada saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere çalışanlar ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak alevlere müdahale ediyor. Polis, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, 112 Acil servis ekipleri de olay yerinde hazır olarak bekletiliyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, çocuk parkları için oyuncak üreten bir plastik firmasının üretim tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı.

Dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.



