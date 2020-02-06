Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas 7 Şubat Cuma kar tatili MEB Valilik açıklaması yapıldı mı? 06.02.2020 18:17

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas'ta yaşayan öğrenciler ve veli okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Sivas'ta yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayanlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Şubat Cuma günü Türkiye genelinde beklenen hava sıcaklık değerlerini ve kar yağışı görülecek illeri tek tek duyurdu. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki Sivas'ta 7 Şubat Cuma kar tatili MEB Valilik açıklaması yapıldı mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre Sivas'da bugün hava sıcaklıkları 4 dereceyi gösterecek.

Sivas'ta son günlerde hava sıcaklarının düşmesinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları yakından takip ediliyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda şehirde yaşayan öğrencilerin Sivas'ta yarın okullar tatil mi?" sorusuyla ilgili araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görülüyor. Peki, Valilik ve MEB 7 Şubat Sivas'ta kar tatili için açıklama geldi mi? Sivas'ta okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Sivas Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

7 ŞUBAT YARIN SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Karaman'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Karaman Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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SİVAS'TA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre Sivas'da bugün hava sıcaklıkları 4 dereceyi gösterecek. Yarın yani 7 Şubat günü -1 dereceye kadar sıcaklıkların düşeceği Sivas'da yoğun kar yağışı gözlemlenecek. Cumartesi günü hava sıcaklıkları daha da düşerek termometreler -5'ü gösterecek.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin gelen son tahminlere göre yurdum büyük bir bölümü yağışlı olacak. Yağışlar iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İstanbul'da ise gündüz saatlerinde yağmur beklenirken, akşam saatlerinden itibaren yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Meteoroloji ayrıca, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri için çığ uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş,Bitlis, Şırnak, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı, zamanla İç Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Erzurum, Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Karaman ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege, Antalya çevreleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinden eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 1 ila 3 derece artacak, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Kar Yağışının Faydaları nelerdir?

Özellikle, kar yağışına alışık olmayan şehirlerde, gündelik yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının aslında doğa için oldukça faydası vardır.

• Kar tabakası, yavaş eridiği için, yağmur suları gibi, denizlere doğru akmazlar. Toprak üzerinde yavaşça erirler ve toprağın alt tabakaları, yer altı suları için oldukça besleyici olur. Dolayısıyla kar, önemli bir su kaynağıdır.

• Kar, barajların dolmasında daha etkendir. Yavaşça süzülerek, barajları beslerler.

• Havadaki toz, kirlilik ve zararlı mikroplar, karla birlikte yer yüzüne inerler ve etkisiz hale gelirler.

• Kar suyu, toprağın içinideki kalsiyum ve demir gibi minerallerin çözünmesini kolaylaştırır, bitkilerin köklerinin beslenmesini sağlar.

• Kar yağışı, havanın biraz daha ısınmasına yani yumuşamasına sebep olur.

• Bitkiler üzerinde biriken kar tabakası, bazı bitkileri soğuktan koruyucu bir örtü olarak kaplar.

• Karın beyazlığı ve saflığı sakinlik verir. Kar yağışı, izlenmesi oldukça keyifli bir yağış türüdür. Özellikle de çocuklar için kar yağışı oldukça keyiflidir.

• Özellikle büyük şehirlerde, araçlar trafiğe çıkamadığı için sessizlik olur, hava kirliliği azalır.