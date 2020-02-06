Yağmur sonrası oluşan heyelan Mudurnu-Ankara karayolunu ulaşıma kapattı 06.02.2020 13:18

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış sonrasında meydana gelen heyelanda dağdan kopan kaya parçaları Mudurnu-Ankara karayolunu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran sağanak yağışın ardından, Aynalıkaya mevkiisinde heyelan meydana geldi. Heyelanda, dağdan düşen büyük kaya parçaları nedeniyle Mudurnu-Ankara karayolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Karayollarına bağlı iş makineleri ulaşıma kapanan Mudurnu-Ankara karayolu üzerindeki kaya parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı. Sürücüler, ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için alternatif yollara yönlendirildi.