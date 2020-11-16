SON DAKİKA! Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Yeni tedbirler yolda mı?

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacağı duyuruldu. Toplantıda salgının gidişatı ve alınabilecek yeni tedbirlerin görüşüleceği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katılıyor.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki aşı çalışmaları değerlendirilip, yeni önlemler görüşülecek.

KORONAVİRÜS GENELGESİ

Türkiye'de içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği hatırlatılan genelgede, il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı.

Bu kapsamda, daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirildiği hatırlatılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:

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"Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor.

Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020'den itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek."

15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Koca, 15 Kasım tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 142 bin 496, hasta sayısı 3 bin 223 olarak açıklandı. Bugün koronavirüsten 89 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 561 hasta ise iyileşti.Ağır hasta sayısı 3 bin 439 oldu, son 24 saatte 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, şunları söyledi;



Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.

Sağlık Bakanlığı covid.19.gov. tr internet sitesinden güncel koronavirüs vaka verileri yayınlandı. Tabloya göre, son durum şöyle gelişti;



Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında artış (%1,3), hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında ise azalma (-%0,7) görülmüştür.



Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%14,8). En fazla artış ise Orta Anadolu Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 9 hastadır.



25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 41,7, erkeklerde ise 39,7'dir.



Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Orta Anadolu Bölgesindedir (-%32,6). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış İstanbul Bölgesinde gerçekleşmiştir (%18,3).