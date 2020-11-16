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'Bayiden satılık sıfır ağır hasarlı araç' ilanlarına hazır olun! İstanbul Sarıyer'de 5 araç perte çıktı

'Bayiden satılık sıfır ağır hasarlı araç' ilanlarına hazır olun! İstanbul Sarıyer'de 5 araç perte çıktı
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İstanbul Sarıyer'de toplu araç taşıma kamyonları kırmızı ışıkta birbirleriyle çarpıştı. Kaza sonucu kamyonlarda bulunan sıfır otomobiller hasar görürken, 1 kişi de yaralandı.


Sarıyer'de, kırmızı ışıkta bekleyen toplu araç taşıma kamyonuna bir başka toplu araç taşıma kamyonunun arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı, 5 otomobil hasar gördü. Hasar gören araçların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.



Kaza, İstinye Sarıyer Caddesi'nde 14.40 sıralarında meydana geldi. Üzerinde 5 adet sıfır otomobil bulunan 34 HB 4023 plakalı toplu araç taşıma kamyonunun sürücüsü Sami Büyükodacı, araçları bayiye götürmek için seyir halindeyken kırmızı ışıkta aniden fren yaptı. Bu sırada, aynı yönde ilerleyen Osman Delice, kullandığı 16 BA 658 plakalı toplu araç taşıma kamyonuyla duramayarak önce kırmızı ışıkta duran kamyona arkasından yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.



Çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışan Osman Delice'nin yardımına ilk olarak çarptığı kamyonun sürücüsü ve çevredekiler koştu. Tüm çabalara rağmen Delice'yi sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Osman Delice, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Delice'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Kazada, Sami Büyükodacı'nın kamyonunda bulunan 3 otomobil ile Delice'nin kamyonuyla taşıdığı 2 otomobil hasar gördü. Otomobillerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi. Otomobilleri bayiye götürmek için yola çıktığını belirten Sami Büyükodacı "Kırmızı ışıkta dururken arkadan geldi, çarptı. Bendeki 3 otomobil hasar gördü. O, araçta sıkıştı. Ciddi bir durum yok" dedi.

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