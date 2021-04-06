İstanbul Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü 2 yaralı

Son dakika haberleri... İstanbul Kartal'da avukatlık bürosu olduğu belirtilen iş yerine silahlı bir kişi saldırı düzenledi. Anlaşma için büroya gelen bir kişi silahını çıkararak kurşun yağdırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. İlk belirlemelere göre iki grup arazi meselesini konuşmak için toplandı. Bu esnada silahlı bir kişi ateş açtı. Silahlı saldırgan yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Bu önemli gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik canlı yayında aktardı.